BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin esaslar tebliğinde değişikliğe gitti.

BDDK'nın Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nde değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılması ve derecelendirme faaliyetleri kapsamında yapılacak mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde, bağımsızlık bölümünde yer alan maddelerde düzenleme yapıldı.

Buna göre, tebliğin yetkili derecelendirme kuruluşlarının ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının mesleki faaliyetlerini doğruluk ve tarafsızlık çerçevesinde yürütmelerini sağlayacak hükümlerin belirlendiği bağımsızlık bölümünde, "doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortaklara" bazı istisnalar verildi.

Derecelendirme kuruluşlarının piyasalarda kabul görmesine ilişkin kriterlerin belirlendiği bölümde de değişikliğe gidildi.

Yeni tebliğde derecelendirme faaliyetine ilişkin düzenlemeler de yapılırken, derecelendirme faaliyetlerinin sonuçları ve derecelendirme notlarının, asgari yılda bir kez olmak üzere gelişmeler sürekli takip edilmek suretiyle güncellenmesi, gerektiğinde derecelendirme notu değişikliği yapılması, yeni notun ve gerekçesinin risk merkezine bildirilmesi gerekliliği getirildi. Eğer not daha önce kamuya açıklanmış ise yeni derecelendirme notu ve notun değiştirilme gerekçesinin ayrıca kamuya duyurulması zorunlu kılındı.

Yeni tebliğ kapsamında, yetkinin sürekli olarak iptaline ilişkin hükümlere yeni bir madde eklendi. Böylece, herhangi bir sebeple tüzel kişi ortaklarının doğrudan veya dolaylı ortaklık paylarının yüzde 10'u geçmesinden dolayı yönetmelik hükümlerine aykırılık oluşması durumunda, kuruldan uyum sağlanıncaya kadar süre talep edilerek uyuma yönelik eylem planının sunulmaması veya bu durum sonrasında kurulca verilen sürede uyumun sağlanamaması halinde derecelendirme kuruluşunun sahip olduğu tüm yetkiler kurulca sürekli olarak kaldırılacak.

Yeni tebliğde ayrıca, kuruma ve risk merkezine bildirim hükümlerinde de düzenleme yapıldı.



