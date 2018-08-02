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BDDK'dan enflasyonla mücadeleye destek

- BDDK Başkanı Akben: - "Taslaklarla enflasyonun düşürülmesi ile cari açık, ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasına destek verilmesi amaçlanıyor"

BDDK'dan enflasyonla mücadeleye destek

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bugün görüşe açılan yönetmelik taslaklarına ilişkin, "Taslaklarla enflasyonun düşürülmesi ile cari açık, ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasına destek verilmesi amaçlanıyor." dedi.

BDDK Başkanı Akben, AA muhabirine BDDK tarafından, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslakların hazırlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Akben, taslaklarla enflasyonun düşürülmesi ile cari açık, ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasına destek verilmesinin amaçlandığını söyledi.


- Taksit sayısı ve kredi vadelerinde değişiklik öngörülüyor


BDDK tarafından "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik", "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"lerde değişiklik içeren taslaklar bugün görüşe açıldı.

Söz konusu taslaklarda, kredi kartı taksit sayısından ihtiyaç kredileri vade sınırlarına kadar bir dizi değişiklik öngörülüyor.

BDDK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, makro ihtiyati düzenlemeleri içeren yönetmelik taslaklarının, hane halkının bilinçli tüketimi ve basiretli borçlanmasının teşvik edilmesi amacıyla hazırlandığı bildirilmişti.

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BDDKMehmet Ali Akben
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