BDDK'dan faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'ye faaliyet izni verdi.
BDDK'nın bugün resmi gazetede yayınlanan kararında, Gelecek Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildiğini bildirildi.
Ayrıca kurul, Berg Faktoring AŞ'nin şirket faaliyet izninin şirket talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verdi.