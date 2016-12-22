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BDDK'dan iki tebliğ değişikliği

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "tekdüzen hesap planı ve i̇zahnamesi̇" ile "katılım bankalarınca uygulanacak tekdüzen hesap planı ve i̇zahnamesi̇" hakkındaki tebliğlerinde değişikliğe gitti.BDDK'nın,...

BDDK'dan iki tebliğ değişikliği

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "tekdüzen hesap planı ve i̇zahnamesi̇" ile "katılım bankalarınca uygulanacak tekdüzen hesap planı ve i̇zahnamesi̇" hakkındaki tebliğlerinde değişikliğe gitti.

BDDK'nın, "Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi̇ Hakkında Tebli̇ğ'de Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği" ile "Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi̇ Hakkında Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği" Resmi Gazetede yayımlandı.

Tebliğlerde yapılan değişiklikler kapsamında, hesap planı altında yer alan bazı gruplara yeni hesaplar eklenirken, bazı hesaplar da yürürlükten kaldırıldı. Bazı hesaplarda ise değişikliğe gidildi.

Söz konusu tebliğlerde yapılan değişiklikler 1 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.


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BDDKResmi GazeteTebliğ
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