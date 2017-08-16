İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), internet üzerinden yapılan işlemlerde kart hamilinin onayının alınması şartının süresini, "tatil ve yaz dönemi olması dolayısıyla kart sahiplerine ulaşmada ve mesajlara cevap almada yaşanan güçlükler" nedeniyle 31 Aralık'a kadar erteledi.

Kurumdan yapılan açıklamada, BDDK'nın şubatta aldığı kararla Türkiye'deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için bankalarca kart hamilinin onayının alınması şartının getirildiği hatırlatıldı.

Müşterilerine ulaşarak 17 Ağustos'a kadar taleplerini toplaması konusunda bankalara süre verildiğinin anımsatıldığı açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"17 Ağustos'a kadar tamamlanması beklenen kart hamillerinin taleplerinin alınması işlemleri için bankaların müşterilerine çeşitli kanallar aracılığıyla ulaşmaya çalıştığı ancak, tatil ve yaz dönemi olması dolayısıyla kart sahiplerine ulaşmada ve mesajlara cevap almada yaşanan güçlükler dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün aldığı bir kararla uygulamaya geçiş tarihi 31 Aralık olarak belirlenmiştir.

Kartlarını internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanmak isteyen kart hamillerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, uygulamaya geçişin son gününü beklemeden, mümkün olan en kısa sürede bankaları ile iletişime geçerek internet işlemlerinde kullanmak istedikleri kartları için onay verme işlemlerini tamamlamaları yerinde olacaktır."

Açıklamada, bankaların, kartların internet işlemlerine açılmasına yönelik olarak talep alırken müşterilerinin kişisel bilgilerini, şifre bilgilerini paylaşmasını istemeyeceği vurgulandı. Bu yönde talepte bulunan kişilere karşı uyanık olunması istenilen açıklamada, hiçbir surette kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.