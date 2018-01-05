BDDK'dan karşılık yönetmeliğine ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sektör kredi portföyünün yüzde 78,1’ine sahip olan 20 banka tarafından TFRS 9

uygulamasına ilişkin sayısal etki analizi yapıldığını ve söz konusu analize göre, 20 bankanın toplam karşılık miktarında yüzde 4,1 (2.565 milyon TL) azalış gerçekleştiğini duyurdu.

BDDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kredi zararı yaklaşımına göre karşılık ayrılmasını öngören "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girdiği vurgulandı.

Diğer taraftan, Etkin Bankacılık Denetimine İlişkin Temel İlkeler'in de 2012'de güncellendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Uluslararası standart ve iyi uygulamalar dikkate alınarak hazırlanan “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 22 Haziran 2016 tarih ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Yönetmelik uyarınca 1/1/2018 tarihinden itibaren bankalar tarafından TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı (expected credit loss) yaklaşımına göre karşılık ayrılması esası benimsenmiştir. Bununla birlikte, Yönetmelikte faaliyetleri gereği TFRS 9’un değer düşüklüğü (impairment) hükümlerine göre karşılık ayırmak istemeyen bankalar için Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Kurula başvurma imkanı tanınmıştır."



Ayrıca, 1 Ocak 2018 tarihine kadar TFRS 9’a göre karşılık ayırmak için gerekli hazırlık çalışmalarını tamamlayamayan bankalara da ilave süre verilebilmesi hususunda Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesiyle Kurula başvurma olanağı getirildiği belirtilen açıklamada, gerek faaliyetleri gereği TFRS 9’a göre karşılık ayırmayacak bankalar gerekse 1 Ocak 2018 tarihine kadar TFRS 9’a göre karşılık ayrılması için hazırlıklarını tamamlayamayan bankaların alacakları ilave sürenin sonuna kadar hangi esas ve oranlara göre karşılık ayıracakları yönetmelikte belirlendiği bildirildi.

Diğer taraftan, TFRS 9 kapsamında karşılık ayrılmasına ilişkin bankacılık sektörünün hazırlık durumunu ve TFRS 9’un özellikle karşılık seviyeleri ile sermaye yeterliliği üzerine etkilerini değerlendirmek üzere bankaların Eylül 2016 ve Haziran 2017 verileri üzerinden iki ayrı etki analizi çalışması gerçekleştirildiği dile getirilen açıklamada, her iki çalışmada da, çalışmaya katılan 49 bankanın 36 tanesinin, 1 Ocak 2018 itibarıyla TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı karşılığı hesaplayabileceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, çalışma kapsamında 6 bankanın TFRS 9’u geç uygulayacağı, 9 bankanın (çalışmaya katılmayan 2 banka dahil) ise hiç uygulamayacağının öngörülmekte olduğu kaydedildi.

Yapılan ikinci çalışmada, sektör kredi portföyünün yüzde 78,1’ine sahip olan 20 banka tarafından TFRS 9 uygulamasına ilişkin sayısal etki analizi yapıldığı dile getirilen açıklamada, "Söz konusu analize göre, 20 bankanın toplam karşılık miktarında %4,1 (2.565 milyon TL) azalış gerçekleşmiştir. Çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu 33 baz puan, toplam sermaye yeterliliği rasyosu ise 21 baz puan olumlu yönde etkilenmiştir." denildi.





