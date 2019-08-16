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BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik

- Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon liralık sınır 100 milyon liraya düşürüldü

BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bağımsız denetim raporlarına tabi kredi sınırı 500 milyon liradan 100 milyon liraya düşürüldü.

BDDK'nın Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil 100 milyon lira ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında ilave belgeler istenecek.

Söz konusu kredi sınırı daha önceki yönetmelikte 500 milyon lira olarak belirlenmişti.

Geçen hafta BDDK yetkililerince, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon liralık sınırın 100 milyon liraya düşürülmesinin gündemde olduğu belirtilmişti.

Bu değişiklik ile bankalara detaylı finansal bilgi temin etmekle yükümlü kılınan reel sektör firmalarının kapsamının genişletileceği, mali şeffaflığın artırılacağı ve bankaların firmalara ait güncel verilere erişim imkanının kolaylaştırılacağı vurgulanmıştı.



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Bankacılık SektörüBDDKKredi İşlemlerine İlişkin YönetmelikResmi Gazete
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