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BDDK'dan, kredi yoğunlaşma sınırına ilişkin yönetmelik taslağı

- Kredi yoğunlaşma sınırı hesaplamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan ve görüşe açılan yönetmelik taslağı, 1 Temmuz 2019'da yürürlüğe girecek

BDDK'dan, kredi yoğunlaşma sınırına ilişkin yönetmelik taslağı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi yoğunlaşma sınırı hesaplamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla "Kredi Yoğunlaşma Sınırına İlişkin Yönetmelik Taslağı"nı görüşe açtı.

BDDK tarafından hazırlanan "Kredi Yoğunlaşma Sınırına İlişkin Yönetmelik Taslağı" bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Konsolide ve konsolide olmayan bazda kredi yoğunlaşma sınırı hesaplamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan yönetmelik taslağı, 5 bölümden oluşuyor.

"Risk grubunun belirlenmesine ilişkin esaslar", "kredi yoğunlaşma sınırları", "kredi yoğunlaşma sınırı hesaplamalarında risk tutarı", "kredi yoğunlaşma sınırlarına tabi olmayan işlemler", "kredi yoğunlaşma sınırlarına ilişkin raporlama ve sınırlara uyumsuzluk" başlıklarının ele alındığı yönetmelik taslağı, görüşlerin alınmasının ardından yapılacak düzenlemeler ile 1 Temmuz 2019'da yürürlüğe girecek.



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