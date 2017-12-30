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BDDK'dan Met-Ay Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni

- BDDK tarafından, varlık yönetim şirketine dönüşmesine izin verilen Met-Ay Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verildi

BDDK'dan Met-Ay Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), varlık yönetim şirketine dönüşmesine izin verilen Met-Ay Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK'nın Met-Ay Varlık Yönetim AŞ'ye varlık yönetim şirketine dönüşmesine izin veren kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, "Kurul Başkanlığı'nın 20 Aralık 2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 20 Aralık 2017 tarih ve 12509071-110.01.01-E.23290 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 30 Aralık 2016 tarih ve 7162 sayılı kararı ile varlık yönetim şirketine dönüşmesine izin verilen Met-Ay Varlık Yönetim AŞ’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine, anılan Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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