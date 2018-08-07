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BDDK'dan PTT'ye faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ’ye (PTT) üye iş yerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verildi.BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında...

BDDK'dan PTT'ye faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ’ye (PTT) üye iş yerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verildi.
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ’ye, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde üye iş yerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine karar verildiği bildirildi.

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