Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Bursa food istanbul
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

BDDK'dan "taksit" düzenlemesi

- BDDK, banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmeliğinde yer alan ve kredi kartı harcamaları ile nakit çekimlerde taksitlendirme süresini belirlediği maddede değişikliğe gitti - Taksit süreleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecek - BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: - "Eski taksit sayıları geçerli. Kurul, eski yönetmelikteki taksit sayıları aynı olacak şekilde kararını aldı"

BDDK'dan
banner17

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), kredi kartı harcamaları ve nakit çekimlerde taksitlendirme süresinin belirlendiği maddede değişikliğe gidildi.

BDDK'nın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında yönetmeliğin kart çıkaran kuruluşlarda koruyucu hükümler, hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar ve denetim bölümünde yer alan maddelerden bazılarında düzenlemeye gidildi.

Yeni yönetmeliğe göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarıyla nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak kurul tarafından belirlenecek.

Eski yönetmelikte bu madde şu şekilde yer alıyordu:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılıkla ilgili harcamalarda, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 6 ay, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanır."

Böylece yapılan değişiklikle, kredi kartı harcamaları ve nakit çekimlerde yapılabilecek taksit sayısının belirlendiği madde düzenlenirken, taksit sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak BDDK tarafından belirleneceği bildirildi.

Öte yandan yönetmeliğin aynı bölümünde yer alan, "Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemez." maddesi de kaldırıldı.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eski taksit sayıları geçerli. Kurul'a yetki alındı, orada daha hızlı olmak açısından. Kurul, eski yönetmelikteki taksit sayıları aynı olacak şekilde kararını aldı ve bugün Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği'ne gönderim yapıldı. Basına da duyurusu yapılacak." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Banka Kartları Ve Kredi KartlarıBDDKTaksit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1