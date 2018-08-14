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BDDK'dan yönetmelik değişikliği

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların İzne Tabi İşlemleri'ne Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.BDDK'nın "Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin...

BDDK'dan yönetmelik değişikliği

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların İzne Tabi İşlemleri'ne Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın "Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 8'inci maddesinin yedinci fıkrasının son cümlesi, "Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımlarında, alacakların tahsili amaçlı pay edinimlerinde, ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımlarda ve bankanın ortaklığı tek başına ya da birlikte kontrol etmesi sonucunu doğurmaması, ortaklıktaki toplam payın kendi öz kaynağının binde üçünü geçmemesi ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az otuz gün önceden kuruma bildirilmesi kaydıyla; kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan ve hizmetlerinden yararlanılabilmesi sermayesinde pay edinimi şartına bağlı tutulan ortaklıklar ile risk yönetimi uygulamaları çerçevesinde birden fazla banka veya finansal kuruluş tarafından kurulan ortaklıklardaki pay edinimlerinde, bu fıkra hükümleri uygulanmaz." şeklinde değiştirildi.

Aynı yönetmeliğe geçici madde eklendi. İlgili maddede "Bu yönetmeliğin 8'inci maddesinin yedinci fıkrasının son cümlesi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanun Hükmünde Kararname veya Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan ve hizmetlerinden yararlanılabilmesi sermayesinde pay edinimi şartına bağlı tutulan ortaklıklardaki pay edinimlerini de kapsar." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
BDDKFaaliyet Izni
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