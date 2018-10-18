Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon özgür hasan
İlik donörü oldu
İlik donörü oldu
4 ödül kazandı
Arçelik 4 ödül kazandı
Sektörde fark yarattı
Sektörde fark yarattı
TOKİ indirimi bitiyor
TOKİ indirimi bitiyor
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak

BDDK'dan yönetmelik değişikliği

- Kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklik yürürlüğe girdi

BDDK'dan yönetmelik değişikliği
banner17

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

BDDK'nın Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle, katılım bankalarınca kullandırılan fonlara ilişkin hükümlerin yer aldığı bölümde bulunan maddelerden biri yönetmelikten çıkarıldı.

Yönetmelikten çıkarılan madde şöyle:

"Katılım bankaları, mevduat ve katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve zaman aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükmü uyarınca düzenlenecek katılma hesabı sözleşmeleri ile tevsik edilmesi kaydıyla, katılma hesaplarına dağıtılacak kar tutarlarının yüzde 5'ine kadar olan kısmını, katılma hesapları kaynaklı kredilere ilişkin terkin edilen alacaklardan yapılan tahsilatlar ile özel karşılıklar ve genel karşılıkların katılım payı iptallerini özel ve genel karşılıklar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu priminin katılma hesapları payına düşen kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere rezerv olarak ayırabilirler."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BDDKResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1