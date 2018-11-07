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BDDK'dan yönetmelik taslağı

- Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin bilgi sistemlerinin yönetimi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan ve görüşe açılan yönetmelik taslağı, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek

BDDK'dan yönetmelik taslağı
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin bilgi sistemlerinin yönetimi ve denetimine ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağı görüşe açıldı.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ Taslağı, BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı.

Şirketlerin, faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan taslak, 4 bölümden oluşuyor.

"Bilgi sistemleri risk yönetimi", "bilgi güvenliği yönetimi", "yetkilendirme ve erişim kontrolü", "denetim izlerinin oluşturulması", "işlem bilgilerinin gizliliği", "internet hizmetleri ve bilgi sistemlerine ilişkin sınırlamalar", "bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi" gibi başlıkların ele alındığı yönetmelik taslağı, görüşlerin alınmasının ardından yapılacak düzenlemelerle 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

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Anahtar Kelimeler:
BDDKBilgi SistemleriFinans Sektörü
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