BDDK'den 2 şirkete faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para ihraç etmek, Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri AŞ'ye "para havalesi" hizmetini yürütmek için faaliyet izni verildi.

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlarında, iki şirketin faaliyet izni aldığı bildirildi.

Buna göre, Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak ve Kanunun 15'inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18'inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 19'uncu maddesi uyarınca, elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildi.

Ayrıca BDDK tarafından, söz konusu Kanunun geçici 2'nci maddesi kapsamında bulunan Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, Kanunun 12'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde belirtilen "para havalesi" hizmetini yürütmek üzere Kanunun 14'üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15'inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesi kararlaştırıldı.



