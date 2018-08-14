Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor teknoloji Trabzon Bursa
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı

BDDK'den faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Global Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verdi. BDDK'nın 7921 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Boğaziçi Varlık...

BDDK'den faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Global Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verdi.

BDDK'nın 7921 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Boğaziçi Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.

BDDK'nın 7922 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Global Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildi.

BDDK'nın 7925 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Alternatifbank AŞ'ye, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer kuruluşların, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere kullandıracakları kredilere yönelik olarak dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması konularında destek/danışmanlık hizmeti vermesi hususunda izin verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BDDKFaaliyet IzniResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5