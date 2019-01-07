Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü fuarda buluşacak

BURSA (AA) - Bursa Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), kapılarını 9 Ocak'ta açacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ. ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (BEKSİAD) iş birliğinde gerçekleştirilecek fuarda, 200'e yakın firma stant kuracak.

Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'nin üretim üslerinden Bursa'da, yılda iki kez düzenlenen Junioshow Fuarı'nın 2019 yılındaki ilk buluşmasında 0 ile 12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim ilkbahar-yaz kreasyonları görücüye çıkacak.

BTSO liderliğinde bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yürütülen iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE) ve TÜYAP'ın yurt dışı ofislerinin çalışmaları ile 60 ülkeden alıcılar da Junioshow için Bursa'ya gelecek.

- "Kent ekonomisine değer katan çalışmaları hız kesmeden sürdürüyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kent ekonomisine değer katan ve sektörleri büyüten çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini bildirdi.

Burkay, Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüz fuarcılıkta kısa zamanda önemli bir noktaya yükseldi. Bu başarının arkasında sektörün gösterdiği mücadele büyük rol üstleniyor. Ticaret Bakanlığı'mız ile birlikte yürüttüğümüz UR-GE projelerimiz ile TÜYAP Fuarcılık ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde binden fazla iş insanını Bursalı firmalarımızla buluşturacağız. Sektörümüzün buluşma noktası olan Junioshow, sadece ülkemizde ve bölgemizde değil, dünya tarafından kabul edilen bir fuar haline geldi."

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de geçen yıl ocak ve temmuz aylarında gerçekleştirilen fuarların başarılı geçtiğini vurgulayarak, "Bu yıl da yoğun tanıtım çalışmaları ile hazırlandığımız Junioshow Fuarı'nda, 4 salondan oluşan 30 bin metrekare kapalı alanda, yerli üreticilerin ağırlıklı olduğu 200'e yakın firma yine fuara özel dekor stantlarda yer alacak." ifadelerini kullandı.

Ersözlü, Bursalı firmaların yanı sıra İstanbul, Gaziantep, Manisa ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 45 kentten firmaların stantlarının yer alacağı fuarda, 60 ülkeden binden fazla iş insanını ağırlayacaklarını bildirdi.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da her yıl daha da büyüyen fuarın sektöre önemli katkı sağladığını kaydetti.

Katılımcı firmaların fuara özel hazırladıkları yeni koleksiyonlarından oluşan "Junioshow Defilesi"nin de gerçekleşeceği fuar, 12 Ocak'a kadar açık kalacak.