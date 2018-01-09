BEBKA'dan 16 milyon lira hibe

BİLECİK (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Sektörel Rekabetçiliğin Arttırılması, Endüstriyel Simbiyoz ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma alanlarında bu yıl 16 milyon lira hibe verecek.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bilecik'te bir otelde düzenlediği basın toplantısında, proje teklif çağrısı için başvuruların son tarihinin 22 Mart olduğunu söyledi.

"Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması" adlı 8 milyon lira bütçeli programın amacının, büyük gelişme potansiyeline sahip "havacılık, savunma sanayisi, raylı sistemler, teknik tekstil ve kompozit" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapıları ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması olduğunu anlatan Gerim, şöyle konuştu:

"Endüstriyel Simbiyoz programına 3 milyon lira bütçe ayırdık. Bu projenin amacı ise bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanımı çerçevesinde bir araya getirmek, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin de önüne geçerek ekonomik getiri sağlamaktır. Kırsalda Ekonomik Kalkınma programına da 5 milyon lira bütçe ayırdık. Bununla da Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesindeki kırsal alanlarda tarım ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin temin edilerek, gelir artışına katkı sağlanması planlanıyor."

Vali Tahir Büyükakın da projeler ne kadar iyi tanıtılırsa o kadar farkındalık oluştuğunu söyledi.

Toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı.