BEDAŞ kışa hazır

ANKARA (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ), kesintisiz enerji sağlamak için bin 518 personelle, kış aylarında enerji sisteminde artan yük ve olası arızalara karşı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, kışa hazırlık kapsamında trafo merkezlerinin ve havai hatların yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan BEDAŞ'ın İstanbul'un Çatalca, Kumburgaz ve Arnavutköy gibi havai hatların yoğun olduğu ilçelere öncelik verildiği belirtildi.

Şirketin işletme bakım birimi bünyesinde yer alan "Kestirimci Bakım" ekibinin, kışa hazırlık için trafo merkezlerini ve havai hat güzergahını tek tek gezerek tarama yaparken arızaya neden olacak eksikleri listelediği kaydedildi.

Açıklamada, kuşların göç noktasında bulunan bölgelerdeki hatların kuş çarpmalarına karşı izole edildiği ve havai hatların yoğun olduğu bölgelerde elektrik hatlarına temas eden ağaçların budama işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda mevsimsel olarak en sert hava şartlarının yaşandığı, aralık ve ocak ayları için şirketin 15 işletme müdürlüğünde bir vardiyada en az bin 518 personelinin sahada yer alacağı vurgulanan açıklamada, hava tahmin raporlarını 5 gün öncesinden takip eden BEDAŞ'ın kötü hava şartları olan gün ve saatlerde personel ve müdahale edecek ekip sayısını artıran bir vardiya sistemi uyguladığı aktarıldı.

Toplam 600'e yakın noktada uzaktan kontrol merkezi olarak ifade edilen SCADA'yı devreye alan şirketin, bu sistem sayesinde abonelerden çağrı gelmeden arızalara müdahale edebildiği ifade edildi.

BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası'nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.