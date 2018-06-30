BEDAŞ seçim günü bin 714 kişilik kadro ile çalıştı

ANKARA (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'nde vatandaşlara gün boyu kesintisiz enerji sağlanması için bin 741 kişilik kadro ile çalışıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 24 Haziran Pazar günü İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ'ın, aldığı önlemlerle gün boyu kesintisiz enerji sağladığı belirtildi.

2017 yılında 25 Haziran’a denk gelen pazar gününde İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketiminin 46,6 bin megavatsaat düzeyinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, bu yıl tüketimin 54 bin 218 megavatsaate ulaşarak, tüketimde yüzde 16,18'lik artış yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, artışın sebebinin bu yıl tatil planlarının seçim sonrasına ertelenmesi ve gün boyu yaşanan seçim hareketliliği olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"BEDAŞ seçim nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Seçim Koordinasyon Merkezi’nde 18-26 Haziran tarihleri arasında hafta içi 08.30 ile 17.00 arasında, hafta sonu 24 saat esasına göre 9 personel görevlendirildi. Aynı zamanda Taksim yerleşkesinde bir kriz merkezi oluşturan şirket, 3 gün boyunca 24 saat esasına göre 48 kişilik nöbetçi amir listesi belirledi. Yine 24 saat esasıyla İşletme Müdürlükleri’nde arızaya ilk olarak müdahale edebilecek 210 nöbetçi montörlük personeli ve 42 araçla ilgili görevlendirme yapıldı. Bu arada 62 adet İndirici Trafo Merkezi ve kritik dağıtım merkezlerinden 32’sinde güvenlik önlemleri alınarak seçim sonuçları açıklanana kadar buralarda duracak birer personel görevlendirildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, günler öncesinde herhangi bir kesinti yaşanmaması için hazırlıklara başladıklarını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu ile koordineli bir şekilde seçim günü enerjide herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Yiğit, "Olası bir arızaya karşı da ekiplerimizi sahada görevlendirdik. Nitekim kesintisiz bir güne imza attık. Tüm arkadaşlarıma gün boyunca gösterdikleri yoğun mesai ve olağanüstü performansları için teşekkür ediyor, seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

BEDAŞ İstanbul Avrupa Yakası'nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

