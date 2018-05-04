BEDAŞ'tan çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ), 2017'de çalışanlarına 22 bin 540 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdiği bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, geçen yıl içindeki eğitimlerin yüzde 31'inin...

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ), 2017'de çalışanlarına 22 bin 540 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, geçen yıl içindeki eğitimlerin yüzde 31'inin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olduğu belirtildi.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarının çalışma hayatının merkezinde olduğu kaydedilen açıklamada, "BEDAŞ, 2017'de çoğu saha personeli olmak üzere 2 bin 589 çalışana toplam 22 bin 540 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. 2018 için eğitim ve gelişim faaliyetleri kurumsal akademi yaklaşımıyla yeniden yapılandırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit de kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların mesleki, kişisel ve yönetsel gelişim ihtiyaçlarına göre eğitimler verildiğini belirterek, işe yeni başlayan saha çalışanlarının öğrendiklerini özel eğitim parkurunda uygulayabildiğini de kaydetti.