Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

BEDAŞ'tan çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ), 2017'de çalışanlarına 22 bin 540 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdiği bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, geçen yıl içindeki eğitimlerin yüzde 31'inin...

BEDAŞ'tan çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ), 2017'de çalışanlarına 22 bin 540 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdiği bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, geçen yıl içindeki eğitimlerin yüzde 31'inin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olduğu belirtildi.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarının çalışma hayatının merkezinde olduğu kaydedilen açıklamada, "BEDAŞ, 2017'de çoğu saha personeli olmak üzere 2 bin 589 çalışana toplam 22 bin 540 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. 2018 için eğitim ve gelişim faaliyetleri kurumsal akademi yaklaşımıyla yeniden yapılandırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit de kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların mesleki, kişisel ve yönetsel gelişim ihtiyaçlarına göre eğitimler verildiğini belirterek, işe yeni başlayan saha çalışanlarının öğrendiklerini özel eğitim parkurunda uygulayabildiğini de kaydetti.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BEDAŞIş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5