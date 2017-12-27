BEDAŞ'ta kışa hazırlıklar tamam

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) kış hazırlıkları kapsamında kesintisiz enerji için bin 586 personeli ile olası arızalara karşı sahada hazır olacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı açıklaması üzerine, BEDAŞ'ın kış şartlarına karşı özel koruyucu malzemelerini artırarak olası arızalara müdahale için 7/24 çalışacağı belirtildi.

BEDAŞ'ın yıl içinde sert hava koşullarına yönelik bakım ve onarım hazırlıklarını tamamladığı, yer altı ve üstü hatların genel kontrollerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, son 3 ayda arıza kaynaklı kesinti sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 azalma sağlandığı vurgulandı.

Abonelerin sorun yaşamaması için 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak tarihlerinde bakım ve yatırım kaynaklı planlı kesintilerin de iptal edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Alo 186 Çağrı Merkezi ve BEDAŞ Destek Twitter hesabı aracılığıyla gelen talep ve şikayetler BEDAŞ personeli tarafından değerlendirilerek yanıtlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, soğuk hava şartları nedeniyle yaşanabilecek arızalara karşı ekiplerin aralıksız görev yapacağının altını çizerek, "Bin 586 saha çalışanımız ve 205 aracımız arızalara anında müdahale ederek müşterilerin herhangi bir sorun yaşamaması için her türlü hava koşulunda hizmet vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.



