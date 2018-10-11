Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

BEDAŞ'tan akıllı şebeke açıklaması

- BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: - "Akıllı şebekeler enerji maliyetlerini düşürmek, arz güvenliğini sürdürmek, sürdürülebilirlik ve elektrik altyapısının kullanılabilirliğini artırmak için önemli"

BEDAŞ'tan akıllı şebeke açıklaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrikte maliyetlerin düşmesi ve verimli enerji kullanımı için akıllı şebekelerin önemli olduğunu bildirdi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Yiğit, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nin düzenlediği "Türkiye'de Elektrik Güç Sisteminin Mevcut Durumu ve Geleceği: Akıllı Şebekeler ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri" konferansında akıllı şebeke uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elektrikli araçlar ve akıllı binaların insan hayatına girdikçe, akıllı şebeke altyapısına daha fazla ihtiyaç duyulacağının altını çizen Yiğit, şunları kaydetti:

"Akıllı şebekeler enerji maliyetlerini düşürmek, arz güvenliğini sürdürmek, sürdürülebilirlik ve elektrik altyapısının kullanılabilirliğini artırmak için önemli. BEDAŞ'ın akıllı şebeke alanında en önemli projesi olan Entegre Bilişim Sistemleri tamamlandı ve saha uygulamalarında yaygınlaştırmalar devam ediyor. Özellikle Coğrafi Bilgi Sistemi, SCADA Uzaktan Kontrol Merkezi, Kesinti Yönetim Sistemi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İşgücü Yönetimi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Trafo Arıza Bildirim Sistemi entegrasyonlarının kısa vadede servis kalitesine yansımasını bekliyoruz. OSOS verileri enerji tüketim analizleri için çok değerli ve geleceğin şebekelerinde bilginin önemi daha da artacak. Yaptığımız her proje ve yatırım, yönettiğimiz şebekenin her unsuruyla bilgi alışverişinde bulunmayı esas alıyor."

Öte yandan Yiğit, BEDAŞ'ın Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Era.net ve Horizon 2020 tarafından desteklenen akıllı sayaç, D-ENVER 2023: Dağıtımda Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarruf Yol Haritasının Çıkarılması, Dağıtım Şebekesinde Depolama Sistemlerinin Kullanımı Pilot Projesi ile ASELSAN ile birlikte yürütülen DEPAR, Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi ve CALLIA gibi projelerde yer aldığını da aktardı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akıllı ŞebekeBEDAŞEnerji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1