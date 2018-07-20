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Bedelli askerlik tasarısı, at sattırıyor

- Bedelli askerlik yasa tasarısıyla birlikte askerliğe niyetlenenlerin bazıları otomobillerini, motosikletlerini veya cep telefonlarını satarken, evini, arsasını, hatta binek atını veya akvaryum balığını bile satışa çıkaranlar oldu

Bedelli askerlik tasarısı, at sattırıyor

İSTANBUL (AA) - Bedelli askerlik parasını karşılamak isteyen bir vatandaş binek atını 25 bin liraya sahibinden.com'da satışa çıkardı.

sahibinden.com'un açıklamasına göre, bedelli askerlik yasa tasarısının TBMM’ye gönderilmesinin ardından, ayda ortalama 43 milyon kullanıcının ziyaret ettiği "sahibinden.com’da ilginç bir hareketlilik yaşanıyor.

Bedelli askerlik yasa tasarısıyla birlikte askerliğe niyetlenenlerin bazıları otomobillerini, motosikletlerini veya cep telefonlarını satarken, evini, arsasını, hatta binek atını veya akvaryum balığını bile satışa çıkaranlar oldu.

Buna göre bedelli askerlik parasını karşılamak isteyen bir vatandaş binek atını 25 bin liraya satışa çıkarırken bir başka kullanıcı ise 200 adet akvaryum balığını, adedi 20 TL’den satışa sundu.

Bunun dışında bedelli askerlik ücretini karşılamak için ünlü futbolcuların imzaladığı formalardan, drone’larını satanlara kadar pek çok farklı ilana rastlamak mümkün oluyor.

Sitede ilanlar arasında sadece 18 ve 19 Temmuz günlerinde 260 bin defa "bedelli" kelimesi üzerinden arama gerçekleştirildi. Bu kapsamda en çok görüntülenen ve ilan verilen kategori ise vasıta kategorisindeki otomobil ilanları oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bedelli Askerlik
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