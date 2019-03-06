Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin dünya dosya F8 Tributo
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!

"Bedelli askerlikte meslek liselerine ayrıcalık sağlanmalı"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Meslek liselerine bedelli askerlik sürelerinde ya da ücretinde ayrıcalık sağlanmalı. Mesleki eğitimin esnaf ve sanatkar ile iç piyasadaki önemi çok büyük"

banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, meslek liselerine bedelli askerlik sürelerinde ya da ücretinde ayrıcalık sağlanması gerektiğini belirterek, "Mesleki eğitimin esnaf ve sanatkar ile iç piyasadaki önemi çok büyük." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bedelli askerliğin kalıcı olmasının iş dünyası için çok önemli olduğunu bildirdi.

Bedelli askerlik uygulamasının hem esnafın eleman ve çırak bulamama sorununu çözdüğünü hem de askere giderek işini kaybedecek gençlere ümit olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bedelli askerlik uygulaması için planlanan sistemin detaylarında, lise ve altı mezunları ve diğer eğitim gruplarından isteyenlere 6+6 aylık bir askerlik uygulaması mevcut. İsteyen 1 ay eğitim 5 ay da kıta görevini tamamlayarak terhis olabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada meslek liselerine ayrıcalığın önem taşıdığına işaret eden Palandöken, "Meslek liselerine bedelli askerlik sürelerinde ya da ücretinde ayrıcalık sağlanmalı. Mesleki eğitimin esnaf ve sanatkar ile iç piyasadaki önemi çok büyük." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikMeslek LiseleriTesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5