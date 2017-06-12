"Beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme sevindirdi"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde büyümesine ilişkin, "İstikrar ve güven ortamı rakamlara yansıdı. Reel sektöre verilen destek karşılık buldu." ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı açıklasında bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini değerlendirdi.

Hane halklarının nihai tüketim harcamalarının yüzde 5,1 arttığını anımsatan Baran, bu dönemde devletin nihai tüketim harcamalarının yüzde 9,4, mal ve hizmet ihracatının ise yüzde 10,6 yükseldiğini kaydetti.

Baran, istikrar ve güven ortamının rakamlara büyüme olarak yansıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Reel sektöre verilen destek karşılık buldu. Coğrafyasında yaşanan olumsuzluklara, Rusya başta olmak üzere ihracat pazarlarındaki sıkıntılara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme sağlaması çok sevindirici bir gelişmedir. Büyümenin hızını artırarak ilerleyen Türkiye’nin, kaliteyi de zaman geçirmeden yükseltmesi gerekiyor. Türkiye’de iç tüketim ve kamu harcamalarına dayalı, cari açık oluşturan büyüme yerine ihracata ve yatırıma dayalı, kaliteli bir büyüme sağlanmalı."

Türkiye'nin, istikrar ve güven ortamının etkisiyle gerileyecek döviz kurları ve faiz oranlarının, özel sektör yatırımlarının hızlanmasına zemin hazırlayacağına işaret eden Baran, "Büyüme oranlarının önümüzdeki dönemde de yüzde 5 ve üzerinde devam etmesini bekliyoruz. Bunun için biz de özel sektör olarak üzerimize düşen vazifeyi seve seve yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.