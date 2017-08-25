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(BEKLEYECEK) Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 849 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

(BEKLEYECEK) Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 849 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 45.738.000.000 1,20 Koç Holding 44.606.446.700 1,61 Akbank 41.640.000.000 1,17 İş Bankası (C) 34.739.768.400 0,87 Tüpraş 29.223.920.640 3,26 Turkcell 29.018.000.000 2,05 Ereğli Demir Celik 28.280.000.000 1,83 Aselsan 26.740.000.000 6,40 Türk Telekom 24.640.000.000 5,67 Enka İnşaat 24.564.000.000 1,18 Bim Mağazalar 22.921.800.000 12,29 Sabancı Holding 21.526.261.472 0,88 Yapı ve Kredi Bank. 20.387.670.522 0,72 T. Halk Bankası 18.900.000.000 0,79 Vakıflar Bankası 17.975.000.000 0,83 Ford Otosan 16.822.625.400 5,05 Arçelik 16.609.399.279 2,68 Tofaş Oto. Fab. 15.900.000.000 5,18 Türk Hava Yolları 13.344.600.000 0,83 Anadolu Efes 12.848.684.207 1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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