Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi TurkishTime dünya HacknBreak tüketici
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

Bekleyecek Güneydoğu'nun halı ihracatı artıyor

- GAHİB, yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 5,8'lik artışla 711 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi - GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan: - "132 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürettiğimiz ve ihracatını yaptığımız her ürün farkında olsak da olmasak da ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına büyük destek veriyor"

Bekleyecek Güneydoğu'nun halı ihracatı artıyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, bölgeden bu yılın ilk 6 ayında 711 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, ihracatın artırılması ve sürdürülebilir kılınması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Ahmet Kaplan başkanlığında bir araya gelen GAHİB yönetimi, sektördeki gelişmeleri, halı ihracatını, sektörün sorunlarını, hedef pazarları ve ABD, Almanya ile Çin’de gerçekleşecek Domotex fuarlarını değerlendirdi.

Kaplan, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılının ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen halı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 arttığını vurguladı.

Güneydoğu'dan geçen senenin ilk 6 ayında 672 milyon 166 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını bu yıl ise aynı dönemde 711 milyon dolarlık halı ihracatına imza atıldığını vurgulayan Kaplan, “Gaziantep’te dokunan halıların dünyanın farklı bölgelerine serilmesi göğsümüzü kabartıyor. 132 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürettiğimiz ve ihracatını yaptığımız her ürün farkında olsak da olmasak da ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına büyük destek veriyor. Hem ihracat hem de tanıtım yapıyoruz. Bunu da büyük bir gurur ve sevinçle ifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Halı ihracatında Ortadoğu ilk sırada

Ortadoğu ülkelerinin 34,9 pay ve 248 milyon 163 bin dolarla ihracatta ilk sırada olduğunu belirten Kaplan, bu bölgeyi 29,5 pay ve 209 milyon 980 bin dolarla Amerika ülkelerinin izlediğini, bu ülkeleri 13,7 pay ve 97 milyon 592 bin dolarla Avrupa ülkelerinin takip ettiğini vurguladı.

Kaplan, ihracatın kalan kısmını da diğer bölgelerle karşıladıklarına dikkati çekerek Türkiye’nin halı ihracatında Güneydoğu’nun 711 milyon dolarla ilk sırada olduğunu anımsattı. Kaplan, Güneydoğu’yu 294 milyon 423 bin dolarla İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin izlediğine işaret etti.

Mevcut pazarlardaki pazar payının artırılmasının yanı sıra yeni pazarlara da önem verdiklerini ifade eden Ahmet Kaplan, oluşturulan komisyonlarla yeni hedef ülkelerin belirlenmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini, Türkiye’nin göz bebeği haline gelen halı sektörünün yenilikçi ürünlerle güçleneceğini, yeni yatırımlarla birlikte istihdamın artırılacağını ve kaliteli ürünlerle dünya pazarlarındaki liderliğin devam ettirileceğini kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GAHİB Başkanı Ahmet KaplanGaziantepHalı Ihracatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5