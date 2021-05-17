Bekliyoruz!.. Hülya Gedik Bangladeş'i anlatacak

Son dönemde Türkiye ile ekonomik ilişkilerinde önemli mesafeler alan Bangladeş, Ticari Diplomasi Yolculuğu’nun durağı olacak. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte organize ettiği Ticari Diplomasi Yolculuğu programında her hafta bir iş konseyi başkanı ülke ile ilgili bilgi veriyor.

Bu haftaki konuk DEİK/ Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik olacak. 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 11.00'de gerçekleşecek online toplantıda Türkiye- Bangladeş ile ilgili güncel bilgileri ele alınacak.

İş dünyasının önemli isimlerinden Hülya Gedik Türkiye- Bangladeş ticari ilişkilerindeki fırsatları da aktaracak ve konuyla ilgili soruları da yanıtlayacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) pandemi döneminde de ekonominin gündemde kalmasına destek olmak amacıyla başlattığı Ticari Diplomasi Yolculuğu toplantılarında DEİK, dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili verileri de paylaşıyor. 146 İş Konseyi’nin sırayla katıldığı ve ticari diplomasi faaliyetlerinin anlatıldığı toplantıları her hafta salı günü saat 11.00’de online platformda yapılıyor.

Türkiye’nin dış ekonomik ilişkileri, ülkelerde yaşanan ticari gelişmeler, yeni pazarlar, fırsatlar, tehditler, yatırım imkânları, kısacası dış ticarete dair her şeyi “Ticari Diplomasi Yolculuğu” toplantılarında bulmak mümkün oluyor.

Bu hafta, dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacak toplantı, Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Kerim Ülker’in moderatörlüğünde, DEİK/ Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik'in katılımlarıyla 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak katılımcılardan soru, görüş ve öneriler beklendiklerini belirterek aşağıdaki linkten toplantıya katılım sağlanabileceğini bilgisini verdi.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87590268081?pwd=bGFwbmRnSUwwbS9PejhzazZCcDlqQT09

Meeting ID: 875 9026 8081

Passcode: 377757