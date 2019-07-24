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Beko derin dondurucularla dört mevsim tazelik

- Beko derin dondurucularda No Frost soğutma teknolojisine sahip ürün seçenekleri sunulurken 102 litreden 500 litreye varan farklı hacim yelpazesi de mevcut

Beko derin dondurucularla dört mevsim tazelik
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İSTANBUL (AA) - Beko, A+ ve A++ enerji sınıfı, 102 litreden 500 litreye varan hacim yelpazesi ve ister soğutucu ister dondurucu olarak kullanılabilen joker özelliğine sahip derin dondurucu seçenekleri ile tüketicilerin ihtiyacına uygun akıllı çözümler sunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Beko derin dondurucular meyve, sebze, et ve balık gibi çeşitli ürünlerin dört mevsim taze saklanmasına olanak sağlıyor.

Beko derin dondurucularda No Frost soğutma teknolojisine sahip ürün seçenekleri var. Üstelik 102 litreden 500 litreye varan farklı hacim yelpazesi mevcut.

Joker özelliği sayesinde ister soğutucu ister dondurucu olarak kullanılabilen Beko derin dondurucularda üzerinde bulunan ayar butonu ile istenen özellik tek bir tuşla seçilebiliyor.

Bölmenin sıcaklığı -24 ile +10 derece arasında bir değere ayarlanabiliyor. Mevsiminde alınıp saklanan ürünlerin azalması/tükenmesi durumunda soğutucu özelliğini devreye alarak ürün buzdolabı olarak da kullanılabildiği için fonksiyonelliği ile ön plana çıkıyor.

Beko derin dondurucular ÖTV Bizden Kampanyası dahilinde 900 liradan başlayan fiyatlarla tüketicileri bekliyor.

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