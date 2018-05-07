Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

Beko'dan 5 kat daha etkili yıkayan bulaşık makineleri

- Beko, 5 kata kadar daha etkili yıkama alanı sunan ek püskürtme sistemiyle yeni bulaşık makinelerini tüketicilerle buluşturuyor

Beko'dan 5 kat daha etkili yıkayan bulaşık makineleri

İSTANBUL (AA) - Beko, 5 kata kadar daha etkili yıkama alanı sunan ek püskürtme sistemiyle yeni bulaşık makinelerini tüketicilerle buluşturuyor. A+ ve A++ enerji sınıfında yer alan Beko bulaşık makineleri, ekstra durulama ve parlaklık fonksiyonlarıyla da mükemmel temizlik sağlıyor.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, makineden çıktığında hala lekeli kalan bulaşık derdine son veren Beko, AquaIntense teknolojisi ile alt sepette bulunan ek püskürtme kolu sayesinde 5 kat daha etkili yıkama alanı sunan yeni bulaşık makinelerini tüketicinin beğenisine sunuyor. 8 Program ve üzeri bulaşık makinelerinde ve BM 6026 I model bulaşık makinesinde bu özellik bulunuyor.

Mayısta seçili Beko bulaşık makinelerinde özel kampanya uygulanıyor. 4 programlı bulaşık makineleri 200 TL, 5 programlı bulaşık makineleri ise 250 TL indirimle Beko mağazalarında müşterileri bekliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Beko
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5