Beko'dan 5 kat daha etkili yıkayan bulaşık makineleri

İSTANBUL (AA) - Beko, 5 kata kadar daha etkili yıkama alanı sunan ek püskürtme sistemiyle yeni bulaşık makinelerini tüketicilerle buluşturuyor. A+ ve A++ enerji sınıfında yer alan Beko bulaşık makineleri, ekstra durulama ve parlaklık fonksiyonlarıyla da mükemmel temizlik sağlıyor.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, makineden çıktığında hala lekeli kalan bulaşık derdine son veren Beko, AquaIntense teknolojisi ile alt sepette bulunan ek püskürtme kolu sayesinde 5 kat daha etkili yıkama alanı sunan yeni bulaşık makinelerini tüketicinin beğenisine sunuyor. 8 Program ve üzeri bulaşık makinelerinde ve BM 6026 I model bulaşık makinesinde bu özellik bulunuyor.

Mayısta seçili Beko bulaşık makinelerinde özel kampanya uygulanıyor. 4 programlı bulaşık makineleri 200 TL, 5 programlı bulaşık makineleri ise 250 TL indirimle Beko mağazalarında müşterileri bekliyor.



