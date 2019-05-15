Beko'dan kablosuz şarjlı dik süpürge kampanyası

İSTANBUL (AA) - Beko, kablosuz şarjlı dik süpürgesini mayıs ayına özel düzenlenen kampanyayla bin 499 TL'den satışa sunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, güçlü performansı ve kolay kullanımıyla evlerde hızlı ve derinlemesine temizliğe olanak sağlayan kablosuz Beko şarjlı dik süpürge, 1-31 Mayıs'ta bin 499 TL özel fiyatıyla satılıyor. Ayrıca, World Card'a 6 taksit imkanı uygulanıyor.



Kablosuz özelliğiyle her noktaya ulaşabilen ürün, 400 vat motor gücüyle tüm evin temizliğine yetiyor. Uzun ömürlü 25.2V Li-ion piliyle 35 dakikaya kadar çalışma süresi sağlıyor. Çıkarılabilir aksesuarı sayesinde el süpürgesi şeklinde kullanılabilen üründe bulunan geniş aksesuar seçenekleri tüketicinin hayatını kolaylaştırıyor. Hafif ve ağırlık dengeli tasarımı sayesinde, süpürgeyi yere çekmek veya itmek için çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Ek aksesuarları sayesinde, raflar, masa tezgahı ve tavan gibi yüzeylere eğilmeye gerek olmadan temizlik sağlanıyor. Siklon teknolojisi ve EPA-10 filtreli verimli filtre sistemi, evcil hayvan tüyleri ve yoğun kirlenmede zorluk oluşturmuyor.







