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Beko'dan sevgililere mutfakta hayatı kolaylaştıracak ürünler

- Beko, sevdikleriyle beraber mutfakta eğlenceli anlar geçirmek isteyenlere Crystal serisi ürün alternatiflerini sunuyor

Beko'dan sevgililere mutfakta hayatı kolaylaştıracak ürünler
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İSTANBUL (AA) - Beko Sevgililer Günü için hediye arayışı içinde olanlara Crystal serisi ürünlerini sunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, tasarım ve gücü buluşturan Crystal Serisi Küçük Ev Aletleri mutfaklarda hayatı kolaylaştırıyor.

BKK 3088 HBS El Blender Set, 750 W motor gücü, hız ayarlama imkanı, ölçek kabı, paslanmaz çelik blender ayağı, parçalama bıçağı, çırpma aksesuarı, patates püresi hazırlama aksesuarı ve doğrayıcı haznesi ile Crystal serinin ürünlerinden biri.

BKK 3095 Doğrayıcı 400 W motor gücü, 1 L kapasiteli cam hazne ve kaydırmaz tabana sahip. 2 farklı hız seçeneği ile malzemeye özel hızda çalışma imkanı sunan doğrayıcı, Inox tasarımı ile mutfaklarda şıklık sunuyor.

BKK 3092 HM Mikser, 350 W motor gücü, 5 kademe hız ayarı ve turbo özelliği, paslanmaz çelik mikser aksesuarı, paslanmaz çelik hamur yoğurma aksesuarı ve dikey konumda saklayabilme imkanı ile hayatı kolaylaştırıyor.

BKK 3094 TB Blender, şık Inox tasarımının yanı sıra yüksek motor gücü ile kısa sürede mükemmel sonuçlar elde etmeyi sağlıyor. 800 W motor gücü, hız ayarı ve pulse özelliği, 1,5 L kapasiteli cam sürahisi ve paslanmaz çelik parçalama bıçağı ile dikkat çekiyor.

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