BURSA (AA) - Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) 8. Olağan Genel Kurulu'nda Ömer Yıldız başkan seçildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, yönetim kurulu ve denetleme kurullarının seçimi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Ömer Yıldız, üyelerin tamamının oyunu alarak, BEKSİAD'ın yeni başkanı oldu.

Yıldız, seçimin ardından yaptığı konuşmada, sektörün sözcüsü BEKSİAD'ın 15 yıldır birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini ve yeni projelerle sektörü daha da ileriye götürdüğünü belirtti. Kendisine gösterilen güven ve teveccüh için teşekkür eden Yıldız, "En büyük hedefimiz, birlik ve beraberlik içinde yeni projelerle sektörümüzü daha ileriye götürmek. Allah mahcup etmesin. Bundan önce görev alan arkadaşlarımız gibi sorumluluğumuzun farkında olarak, bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesile ile kurucu başkanımız Nihat Alpay, Rıdvan Güler ve görevi devraldığım Halil Atalay ile bugüne kadarki yönetim kurullarında görev almış bütün arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

BEKSİAD'ın önceki dönem başkanı Halil Atalay, "Derneğin 15 yıldan beri her aşamasında görev aldım ve 4,5 yıldan beri de başkanlık yaptım. Bugün itibarıyla görevimi tamamladım. Şu an itibarıyla 230 üyemiz var ve ben bu aileye katılan tüm dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Ali Ergün, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş’un yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile BEKSİAD üyeleri katıldı.

