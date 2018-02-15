MİNSK (AA) – Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov, ülkesinde Türk iş dünyası için konforlu bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kobyakov, başkent Minsk’te düzenlenen Belarus-Türkiye İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türk ve Belarus iş dünyası arasında etkinlikler düzenlemenin gelenek haline geldiğini belirtti.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamik olarak geliştiğini ve pratikte bütün alanları kapsadığını ifade eden Kobyakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016’da Belarus’a yaptığı tarihi ziyaret sonrasında ciddi çalışmalar gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Kobyakov, Türkiye-Belarus arasındaki imzalanan anlaşmaları hayata geçirmek için pek çok projeyi gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Geçen yıl ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı. Bunu bir ara başarı olarak görüyoruz. İleride çok önemli başarılara ulaşacağımıza eminim. İş dünyalarımızın yakınlaşması, iki ülke arasında alışveriş yapması iyi bir şey, ancak bunların artık yatırımlara ve sanayi alanında iş birliğine dönüşmesi önemli.” şeklinde konuştu.

Belarus’un önemli bir konuma sahip olduğuna işaret eden Kobyakov, ülkenin önemli lojistik altyapısına sahip olduğunu ve buradan 5 ülkeye kapı açıldığını dile getirdi.

Türk işadamlarını Belarus'ta makine, otomotiv, kimya, tekstil ve lojistik gibi alanlara yatırım yapmaya çağıran Kobyakov, “Belarus’ta Türk iş dünyası için konforlu bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz.” dedi.

Ayrıca Kobyakov, Başbakan Binali Yıldırım’ın ziyareti esnasında imzalanan anlaşmalarla karşılıklı çok iyi koşullar oluşturduklarını ifade etti.