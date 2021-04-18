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Belarus’u konuşmaya bekliyoruz

Ticari Diploması Yolculuğu toplantıları devam ediyor. 20 Nisan Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek toplantıda DEİK/ Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan konuşmacı olacak. Soycan Belarusile ilgili güncel bilgileri ele alacak, fırsatlar aktaracak.

Belarus’u konuşmaya bekliyoruz
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Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte düzenlediği “Ticari Diplomasi Yolculuğu”nda bu defa Belaras’a gidiliyor. DEİK/ Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan bu ülke ile ilgili bilgileri bütün ayrıntıları ile katılımcılara aktaracak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) pandemi döneminde de ekonominin gündemde kalmasına destek olmak amacıyla düzenlediği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) destek verdiği “Ticari Diplomasi Yolculuğu” buluşmalarında her hafta bir ülkeye gidiliyor.

DEİK, dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için 146 İş Konseyi ile ticari diplomasi faaliyetlerini gerçekleştiriyor. DEİK’in İş Konseyi Başkanlarını her hafta salı günü saat 11.00’de online platformda aktardığı bilgiler büyük ilgi görüyor.

Başkanlar Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini, ülkelerde yaşanan ticari gelişmeleri, yeni pazarları, fırsatları, tehditleri, yatırım imkânlarını, kısacası dış ticarete dair her şeyi “Ticari Diplomasi Yolculuğu” toplantılarında masaya yatırıyor.

Bu hafta, dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacak toplantıyı EGD Yöneticilerinden ve Sözcü Gazetesi Ekonomi Muhabiri Taylan Büyükşahin yönetecek.

20 Nisan Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek toplantıda DEİK/ Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan konuşmacı olacak. Soycan Belarusile ilgili güncel bilgileri ele alacak, fırsatlar aktaracak.

EGD Başkanı Celal Toprak toplantıya aşağıdaki linkten ulaşabileceği bilgisini verdi:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83910687972?pwd=T3FUbEVGaXkxa3M2MVc3MnhhbWZsZz09

Meeting ID: 839 1068 7972 - Passcode: 208335

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Belarus’u Anlatacak BekliyoruzBelarus
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