Belçika'nın KİMYAsı bizden soruldu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, 2021 yılı Şubat ayında 1,68 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Sektörün iki aylık ihracatı ise yüzde 4,60 artışla 3,32 milyar dolara ulaştı. Şubat ayında en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapılan ülke Belçika olurken, onu Almanya ve Irak takip etti.

Kimya sektörünün Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ülkemizin pandemiye rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 büyümesi bu yılı daha güçlü bir büyüme ile tamamlayacağımızı işaret ediyor. Kimya sektörümüz de Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak ülke ekonomimize büyük katkı sunuyor. Şubat ayı sektör ihracatımız geçen yıla kıyasla yüzde 12,72 artışla 1 milyar 683 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün bu yıl iki aylık süreçte ihracatı yüzde 4,60 artışla 3,32 milyar dolara ulaştı. Ülke ekonomimizin kalkınmasında ihracatımızın ve ülkemize yapılacak yerli yatırımların artmasının çok önemli bir kaldıraç olduğunu biliyoruz. Kimya sektörü olarak çabamız bu yönüyle gerek yeni yatırımlar gerekse de ihracatımızı artırarak yüksek ve katma değerli ürünlerin ülkemize kazandırılması. Nitekim yakın zamanda Resmi Gazete’de yayınlanarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına kimya, ilaç, tıbbi cihaz ve dişçilik ile ilgili ürünlerin de dahil edilerek öncelikli ürünler listesine alınmasını memnuniyetle karşıladık. İKMİB olarak uzun bir emek ve uğraş sonucu sektörümüzde ithalatı frenleyecek ve cari açığın azalmasına katkı sağlayacak Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporumuzdaki ürünlerin çoğunun da açıklanan listede yer aldığını görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Mayıs veya Haziran ayında çağrıya çıkılacak listedeki ürünler ile ilgili üyelerimizin proje başvurusu yapmalarının önü açılmış oldu. En kısa zamanda yatırımların hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Belçika oldu

Belçika, Şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Şubat ayında Belçika’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Almanya, Irak, Hollanda, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere, İsrail ve ABD oldu. Şubat ayında en çok ihracat yapılan 10 ülkeden 7’sine ihracat artışı olurken, Hollanda, İtalya ve ABD’ye yapılan ihracatta azalma oldu. İlk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 148,69 ile Yunanistan’a olurken ilk 20 ülke arasında en çok artış ise yüzde 419,27 ile Nijerya’ya oldu.

Belçika’ya yapılan kimya ihracatı 2021 yılı Şubat ayında 88 milyon 96 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 52,67 arttı. Şubat ayında Belçika’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar” ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla İtalya, Almanya, Irak, ABD, İspanya, Lübnan, Belçika, Hollanda, Yunanistan ve İngiltere olarak ilk onda yer aldı.

Şubat ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Şubat ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 619 milyon 587 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 298 milyon 80 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 147 milyon 601 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

Şubat ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 88,69 ile organik kimyasallar sektöründe olurken en fazla daralma ise yüzde 10,07 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri sektöründe gerçekleşti.