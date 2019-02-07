Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon dünya Bursa
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için iptal kararı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Brüksel Havayolları, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta yapacağı grev nedeniyle 122 seferini iptal etme kararı aldı. Brüksel Havayollarından yapılan açıklamada, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta ülke...

Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için iptal kararı
banner17

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Brüksel Havayolları, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta yapacağı grev nedeniyle 122 seferini iptal etme kararı aldı.

Brüksel Havayollarından yapılan açıklamada, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta ülke çapında düzenleyeceği grev nedeniyle uçuş programında önemli ölçüde aksamalar olacağı belirtildi.

Brüksel Havalimanı'ndaki çalışanların da greve katılmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Brüksel Havayollarının söz konusu tarihte 122 seferini iptal etme kararı aldığı bildirildi.

Belçika'da bir süredir devam eden işçi ve işveren temsilcileri arasında çalışanların ücretlerinde yapılacak artışa ilişin müzakerelerde sonuca ulaşılamamıştı. Bunun üzerine işçi sendikaları 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı almıştı.

Grev nedeniyle o tarihte ülke çapında tren seferleri, Brüksel'de de metro, tramvay ve otobüs seferleri yapılamayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BelçikaBrükselGrevHavayollarıIptalUçuş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1