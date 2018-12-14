banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Diane Arcas
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi

Belçika'da işçi sendikaları grevi

- Belçika'da çeşitli işçi sendikaları emeklilik şartlarının düzeltilmesi ve asgari ücretin artırılması talebiyle grev başlattı

Belçika'da işçi sendikaları grevi
banner17

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da binlerce çalışan, emeklilik şartlarının ve ücretlerinin düzeltilmesi talebiyle greve gitti.

Çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine Belçika genelinde binlerce çalışan 1 günlük grev başlattı.

Sendikalar grevle ilgili yayınladıkları açıklamada, Belçika hükümetinin kemer sıkma tedbirleri doğrultusunda emeklilik sisteminde uygulamaya koyduğu kesintileri ve değişiklikleri eleştirdi.

Belçika'da emeklilik yaşının kademeli olarak 67'ye yükseltilmesi uygulamasının 65 yaşa geri çekilmesini talep eden sendikalar, emekli aylıklarının da en az bin 500 avro seviyesine çıkartılmasını istedi.

Sendikalar, son yıllarda çalışanların alım güçlerinin azaldığına dikkat çekerek, 2019 ve 2020 yıllarında asgari ücretin saatlik 14 avroya yükseltilmesi çağrısında bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BelçikaEmeklilikGrevSendikaücret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1