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Belçika'da uçuşlara grev engeli

- Belçika'da hava kontrolörlerinin grevi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi

Belçika'da uçuşlara grev engeli
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BRÜKSEL (AA) - Belçika'da hava trafiği kontrol hizmeti sunan Skeyes şirketi çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi.

Brüksel Havalimanı, Skeyes'te çalışan hava kontrolörlerinin bugün öğle saatlerine kadar greve gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Söz konusu grev nedeniyle çok sayıda uçuş iptali olduğuna dikkati çekilen açıklamada, pek çok seferde de gecikme yaşanacağı belirtildi.

Grev nedeniyle bugün Belçika'daki Brüksel Havalimanı ve Charleroi Havalimanın'dan 30 civarında sefer iptal edilirken, 50'ye yakın uçuşta rötar bekleniyor.

Öte yandan, greve giden hava trafik kontrolörleri, ücretlerinde ve çalışma şartlarında iyileştirme talep ediyor.

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BelçikaBrükselGrevHavalimanıUçuş
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