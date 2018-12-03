banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon erenler Akülü Araba
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti
Ar-Ge 4 katına çıktı
Ar-Ge 4 katına çıktı
Arçelik’e bir ödül daha
Arçelik’e bir ödül daha

Belçika'nın en zengin iş adamı Albert Frere, yaşamını yitirdi

BRÜKSEL (AA) - Yaklaşık 6,2 milyar dolarlık servetiyle "Belçika'nın en zengin iş adamı" olan Albert Frere, 92 yaşında hayatını kaybetti. Groupe Bruxelles Lambert (GBL) yatırım şirketinden yapılan açıklamada, onursal başkanları...

Belçika'nın en zengin iş adamı Albert Frere, yaşamını yitirdi
banner17

BRÜKSEL (AA) - Yaklaşık 6,2 milyar dolarlık servetiyle "Belçika'nın en zengin iş adamı" olan Albert Frere, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Groupe Bruxelles Lambert (GBL) yatırım şirketinden yapılan açıklamada, onursal başkanları ve büyük hissedarları olan Frere'nin yaşamını kaybettiği bildirildi.

Belçika'nın Charleroi şehrinde 1926 yılında dünyaya gelen Frere, 1970'li yıllarda ülkenin çelik sektöründe önemli rol üstlendi.

Ardından kurduğu holdingle ağır sanayi, petrol ve enerji alanlarında yatırımlar yapan Frere, 2015 yılında emekliye ayrılmıştı.

Toplam serveti 6,2 milyar dolar civarında olan Frere, "Belçika'nın en zengin iş adamı" olarak biliniyordu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BelçikaBrükselMilyarZengin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1