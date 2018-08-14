Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor teknoloji Bursa Trabzon
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı

Belediyeden tasarruf kampanyası

- Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesince ekonomiye destek olmak amacıyla "Tasarruf Yapıyorum Ülkeme Sahip Çıkıyorum" adlı kampanya başlatıldı - Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kampanya kapsamında makam aracı yerine özel otomobilini kullanmaya başladı

Belediyeden tasarruf kampanyası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesince ekonomiye destek olmak amacıyla "Tasarruf Yapıyorum Ülkeme Sahip Çıkıyorum" adlı kampanya başlatıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkeye artı değer katmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Tasarruf Yapıyorum Ülkeme Sahip Çıkıyorum" adı altında kampanya başlattıklarını söyledi.

Kendisinin de makam aracı yerine özel otomobilini kullanmaya başladığını dile getiren Fadıloğlu, 15 Temmuz'da memleketi hain emellerine bulaştırmak isteyenlerin şu anda da Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklar gerçekleştirdiklerini ancak milletin ve birlik beraberlik içerisinde bunun da gereğini yerine getireceğini kaydetti.

Fadıloğlu, kurum ve kuruluşlardaki tasarruf önlemlerinin tek başına yeterli olmayacağının altını çizerek, tüm vatandaşların milli dava şuuru içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara öncelik sırasına göre ihtiyacı olan ürünleri alma çağrısında bulunan Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"İhtiyacımız olan ürünleri almamız, olmayanları ötelememiz gerekiyor. Burada bu öncelikleri yaparken ülke ekonomisine katkı sağlamak adına yerli malları, hatta yerlinin yerlisini almamız gerek. Burada üretilen ürünü alamanın kent ekonomisine dolayısıyla ülke ekonomisine de katkısı olacak. Çünkü o paranın dolaşımı kendi şehrimizin içerisinde olursa herkes bundan fayda görmüş olacak."

Belediye kampanya kapsamında makam araçlarının sayısını da azaltarak dönüşümlü kullanılmasını sağlayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
önelemŞehitkamil BelediyesiTasarruf
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5