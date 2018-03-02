Belediyeler, şehirleri gelecek nesiller için hazırlıyor.. İttifak Holding’in inşaat sektöründeki şirketi Seha Yapı’nın Genel Müdürü İskender Uslu, 22 Şubat 2018 günü İstanbul’da 5’incisi düzenlenen “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi”nde konuştu. Kentsel dönüşümde belediyelerin önemine vurgu yapan İskender Uslu: “Arsa fiyatları sadece İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de değil, Anadolu’nun diğer kentlerinde de yüksek seyrediyor. Belediyelerimizin hak sahipleri ile geliştiricilerin anlaşması için gösterdiği çaba, süreçlerin kısalmasını sağlayabiliyor” dedi.

Kentsel dönüşüm sürecini daha iyi bir şekilde anlatmak amacıyla yola çıkan “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi”nin 22 Şubat 2018 Perşembe günü İstanbul Swisssotel’te bu yıl beşincisi yapıldı. Sektörün, üretici, tasarımcı, yönetici, STK, belediyeler ve bakanlıklar gibi tüm temsilcilerine ev sahipliği yapan kongrede 5 farklı oturumda kentsel dönüşüm “her yönden” masaya yatırıldı.



Kongre kapsamında gerçekleştirilen “Kentsel Dönüşümün Gayrimenkul Sektörü Açısından Geleceği” başlıklı oturumda konuşmacı olan Seha Yapı Genel Müdürü İskender Uslu konuşmasında, Konya’daki kentsel dönüşüm süreçleri ve Konya belediyelerinin başarılı uygulamalarından örnekler verdi.



Belediyelerimize kentsel dönüşüm projelerinde destek olmaya hazırız

Seha Yapı Genel Müdürü İskender Uslu: “Anadolu’nun en büyük şehirlerinden biri olan Konya’da yoğun kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Arsa fiyatları sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de değil, Anadolu’nun diğer kentlerinde de yüksek seyrediyor belediyelerimizin hak sahipleri ile geliştiricilerin anlaşması için gösterdiği çaba, süreçlerin kısalmasını sağlayabiliyor” dedi.

Uslu sözlerine şöyle devam etti: “Konya’da dönüşümü hızlandıran en önemli başlık; mahallelerde yapı stokunun yaşlı ve düşük kalite malzemelerden üretilmiş olması. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Merkez İlçe Belediyeleri, şehrin; tarihini, kültürünü ve ruhunu koruyarak gelecek nesillere miras bırakılması için dönüşüm süreçlerini başlattılar ve başarılı bir şekilde devam ettiriyorlar. Kentsel dönüşümün sadece konut yenilemek olmadığının başarılı örneklerini Konya’da görebilirsiniz. Örneğin Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi bedestende gerçekleştirdiği dönüşüm, bölgedeki yeni yapıların tarihi doku ile uyumunu ve ahengini sağlayan çok kapsamlı bir dönüşüm oldu. Bu dönüşüm, Konya'yı geçmişteki görkemine kavuşturmakla birlikte, bölgeyi yeni bir turizm destinasyonu haline de getirdi.



Merkez ilçelerimizden Meram Belediyesi, “Dönüşüm Meram” adıyla şehrin kalbinde, kullanım ömrünü tamamlamış, neredeyse kaybolmuş büyük medeniyetimizin izlerini gün yüzüne çıkaran büyük bir dönüşüm projesi başlattı. Tarihi ve kültürel mirasımızın ruhunu koruyan bu güzel proje de hepimize ilham vermelidir. Yine Konya’nın merkez ilçelerinden Selçuklu Belediyesi de köklü bir dönüşümle Sille Mahallesi’nde tarihi yeniden gün yüzüne çıkararak Sille’yi, turistik bir cazibe merkezi haline getirdi. Sille’nin bugün, Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen yer olmasını sağladı. Diğer taraftan Karatay Belediyesi 24 ayrı kooperatif hamlesiyle 14.000’e yakın konut üreterek eski yapı stokunun dönüşümüne öncülük ederek, konut sahibi olmak isteyen, düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olmasının yolunu açtı.



Kentsel dönüşüm projelerindeki öncelikli hedeflerin; medeniyetimizin izlerini taşıyan tarihi ve kültürel yapıların korunması, yeşil alanların yaşaması, meydanı olmayan şehirlerin meydana kavuşması, mesire ve eğlence alanlarının oluşturulması, trafiğin rahatlatılması, yaya akslarının genişletilmesi ve hava kirliliği sorunlarının bitirilmesi yönünde olması gerektiğini düşünüyorum. Biz de Seha Yapı olarak 40 yıllık tecrübemizle bu hedefleri inşa etmek için belediyelerimize destek olmaya hazırız.” dedi.



Türkiye’nin En Çok Proje Üreten 6. Şirketiyiz

Bugüne kadar yaklaşık 15 bin adet konutu sahiplerine teslim ettiklerini ifade eden Seha Yapı Genel Müdürü İskender Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: Seha Yapı olarak, Türkiye’nin en büyük yapı şirketleri arasında yer alıyoruz. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri Real Estate Stars ödüllerinde başta Konya, Kırşehir ve Irak’taki projelerimizdeki 1.928 konutun inşasını tamamlayarak Türkiye’nin En Çok Proje Üreten 6. şirketi olma başarısını gösterdik.



Konya’nın en büyük imarlı arsası üzerindeki 1.077 konutluk Zermeram’da ikinci etap satışlarına devam ediyoruz. Birinci etabımızı vaat ettiğimiz gibi önümüzdeki yıl, ikinci etabı da hemen ardından 2020 yılında sahiplerine teslim edeceğiz. Geçtiğimiz Haziran ayında satışına başladığımız Seha Kanyon Park Evleri projemizin satışları da oldukça iyi gidiyor. Bu projemizi de yine önümüzdeki yıl sahiplerine teslim etmeyi amaçlıyoruz. Bunlarla birlikte Konya Yazır’da geçtiğimiz aylarda aldığımız üç arsada karma bir konut projesi inşa edeceğiz. Şu an tasarım ve geliştirme aşamasında olduğumuz projemizde önümüzdeki baharda satışa çıkmayı hedefliyoruz. Diğer yandan 3. İstanbul projemizde birinci ve ikinci etap satışlarımız devam ediyor. Yaklaşık bir yıl içerisinde ilk etaptaki konutların %70 gibi önemli bir bölümünün satışını tamamladık.