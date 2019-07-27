Belediyelerle pilot çalışmalar yapılacak

Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) yeni merkezinde gerçekleştirdiği ilk toplantıda yine gerçek gündemi belirledi. Toplantının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’na denk gelmesi nedeni ile sansürsüz iklim konuşuldu. EGD Başkanı Celal Toprak, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Bangladeş Başkonsolosu Dr. Muhammed Munir ul İslam, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra EGD üyelerinin katıldığı toplantıda dünyanın alarm verdiği iklim değişikliğine dikkat çekildi.



Toplantıya katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı konuşmasında çevre ve iklim ekonomisi ile ilgili önemli konulara değinerek, modern çağın insanlara sunduğu imkanlardan bahsetti.



Başkan Haydar Ali Yıldız, belediyelere de düşen sorumluluklar olduğunu vurgulayarak, insan olarak topluma, toplum olarak da çevreye karşı duyarlı olunması gerektiğini kaydetti.



Küresel ısınmanın tüm dünyada alarm verdiğini hatırlatan Başkan Haydar Ali Yıldız, bu süreçte sadece buna sebep olanların değil dünyadaki herkesin bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.







Dünya için çok büyük sorun teşkil eden iklim değişikliğinin çok yakıcı bir problem olduğunu ve bu sorunun üzerinde uzun süredir toplantılar gerçekleştirdiklerini vurgulayan EGD Başkanı Celal Toprak, “Farkındalık noktasında tavrımız ve iklim ekonomisi sorunu nasıl önlenebilir metodu üzerinde çalışmalarımız sürüyor” dedi.



“Birinci gündem maddesi iklim değişikliği olmalı”



Bütün dünyada bir numaralı gerçek gündemin iklim değişikliği olması gerektiğini vurgulayan Gazeteci Hakan Güldağ, “2030 yılına kadar bir şeyler yapılmazsa sıcaklık 1,5 derece kritik sınırı aşacak” dedi. Hakan Güldağ ayrıca, sanayi devrinden bu yana dünyanın giderek ısındığını, yeni sanayinin karbon salınımı ile ilgili özellikle endüstri 4.0 kapsamında önemli adımlar attığını belitti.



Toplantıda konuşan Bangladeş Başkonsolosu Dr. Muhammed Munir ul İslam, iklim değişikliği nedeni ile her yıl giderek artan doğa olayları ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Özellikle yenilenebilir enerji konusu ile Türkiye’de önemli bir iş birliği geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkonsolosu Dr. Muhammed Munir ul İslam, “Başta iklim değişikliği olmak üzere ülkemizde her alanda çok fazla deformasyon değişikliği yaşanıyor” dedi.



Bangladeş iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biri. Ülkenin iklim değişikliği nedeni ile çok önemli bir kısmı sular altında kalıyor. Dolayısıyla 50 milyon insanın Bangladeş’ten göç etme riski bulunuyor.



İklim değişikliği neticesinde Türkiye’de de sıcaklığın ortalama 3 derece artacağına değinen Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Dünyada altı çeşidi bulunan atmosfere verdiğimiz sera gazını azaltmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra fosil yakıtlarını da artık kullanmayalım. Sera gazlarının üçte ikisi sanayi bölgesinden, üçte ikisi ise ormanlardaki doğal ortamların kaybolmasından oluşuyor” diye konuştu.



“İklim değişikliğini kötü yönde etkileyenlere karşıyım” diyenleri vicdanlarıyla baş başa bırakan gazeteci Rüştü Bozkurt, konuşmasında iklim değişikliğinin bir metot üzerinde tartışılması gerektiğini dikkat çekti.



İklim değişikliği tarımın rekoltesini düşürdüğünü ifade eden Gıda Güvenlik Uzmanı Nurten Sırma ise, iklim değişikliğinin tarımı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.



Denizlere, okyanuslara insanlar atıklarını atıyorlar ve bu nedenle denizlerde yaşayan canlılar ölüyor diyen TÜSODER Başkanı Aydın Ağaoğlu, insanın ulaşamadığı okyanuslarda ise doğanın kendi kendini temizlediği bir eko sistem olduğunu söyledi.



İklim değişikliğinin sadece Türkiye’yi değil bütün dünyayı etkileyen bir tehlike olduğunu söyleyen duayen gazeteci Seraceddin Zıttıoğlu, dünyayı denizlerden gelecek büyük su kütlelerinin istila edeceğini belirtti.



İklim değişikliği ile ilgili belediyelerle pilot çalışmalar yapılmasını öneren gazeteci Ahmet Coşkunaydın ise belediyelerle yapılacak olan pilot çalışmaların diğer belediyelere örnek teşkil edebileceğini vurguladı.







Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gazeteci Rüştü Bozkurt ve Prof. Dr. Doğanay Tolunay’a, iklim değişikliği alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı sertifikalarını taktim etti.