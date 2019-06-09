Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Bursa Trabzon Mustafa
Günlük turistte yeni rekor
Günlük turistte yeni rekor
Akaryakıtta çifte indirim
Akaryakıtta çifte indirim
Buz üzerinde hız rekoru
Buz üzerinde hız rekoru
Turizme bayram dopingi
Turizme bayram dopingi
O ihracat mayısta çakıldı
O ihracat mayısta çakıldı

Belgrad Ormanları'na atlı koruma ekibi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Pilot olarak hayata geçireceğimiz atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız" - "Belgrad Ormanları'nda görev yapacak ekip dört at ve altı orman muhafaza memurundan oluşacak"

Belgrad Ormanları'na atlı koruma ekibi
banner17

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pilot olarak Belgrad Ormanları'nda başlatacakları atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre sistemin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün pilot olarak İstanbul Belgrad Ormanları'nda "Atlı Orman Koruma" uygulamasını hayata geçirdiği belirtildi.

Orman teşkilatının kurulduğu ilk dönemlerinde de atlı koruma ekiplerinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, ilk dönemdeki atlı ekiplerin kıyafetlerinin bugünün şartlarına göre modernize edildiği ifade edildi.

Atlı koruma ekiplerinde orman muhafaza memurlarının görev aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atlı koruma ekipleri özellikle orman içerisinde yer alan mesire yerlerinde görev yapacak. Ekipteki memurlara bir ay süren at biniciliği eğitimi, Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından verildi. Eğitim sonunda atlı koruma ekibi memurlarına at biniciliği sertifikaları verildi."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bekir Pakdemirli, Belgrad Ormanları'nda görev yapacak ekibin dört at ve altı orman muhafaza memurundan oluştuğunu bildirdi.

Ekiplerin mart-eylül aylarında hafta sonları görev yapacağını kaydeden Pakdemirli, "Pilot olarak hayata geçireceğimiz atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız. Bu ekiplerin ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumada kullanılmasının, orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Atlı Koruma EkibiOrman Genel MüdürlüğüTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5