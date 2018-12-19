Benelüks'ün en büyük otelini yaptı

BADHOEVEDORP (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin sahibi olan Türk kökenli iş adamı Atilay Uslu, hedefinin başlangıçta en büyük oteli yapmak olmadığını, bunun zamanla geliştiğini söyledi.

Afyonkarahisar doğumlu, uzun süredir Hollanda'da yaşayan 51 yaşındaki Uslu, Hollanda'nın Haarlemmermeer belediyesine bağlı Badhoevedorp köyünde bu yıl açılan, 3 konsept binadan oluşan toplam 44 bin metrekarelik 680 odalı otelin, 35 bin metrekare alana yayılmış bir tatil köyü olduğunu söyledi.

Hollanda'da 3, Türkiye'de ise 5 otel sahibi ve bir hava yolu şirketinin ortağı olan iş adamı Uslu, "Benelüks'ün en büyük otelini yapmak gibi bir hedefim yoktu. Başlangıçta 277 odalı bir otel olacaktı fakat otelin inşa sürecinde yan taraftaki binaların boşalmasıyla 3 binadan oluşan toplam 680 odalı bir otel yaparak Benelüks'ün en büyük otelinin sahibi olduk." dedi.

Müşterilerin otelden çıkmadan her şeye ulaşabildiklerini anlatan Uslu, "Otelde aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Havuz, spor salonu, SPA, hamam, havaalanı manzaralı bar, 11 toplantı salonu, 8 restoranı ve sineması bulunan bir tatil köyü yaptık. Ayrıca Amsterdam merkezine ve havaalanına bedava transferlerimiz mevcut." ifadesini kullandı.

Uslu, otelin, 1 Haziran'daki açılışından bu yana yüzde 95 doluluğu yakaladığını belirterek, "Havaalanına 5 dakika mesafede olmasından dolayı yolcular burayı tercih ediyor. Akşamları Türk mutfağından yemeklerin bulunduğu otelin restoranına civar köylerde yaşayanlar da geliyor." diye konuştu.

Otelde, Amsterdam Schiphol Havalimanı'na yakın bir mesafede olduğu için uçak temasının tercih edildiğine dikkati çeken Uslu, gelecek yıl da Boeing 747 tipi bir uçağı otel bahçesine koyarak içini müzeye dönüştüreceğini dile getirdi.

- "50 milyon avro vergi ödüyorum"

Uslu, Hollanda ekonomisine büyük katkı sağladığını, ülkedeki yatırımlarında 800 kişinin çalıştığını belirterek "Yıllık kazandığımız 500 milyon avro cirodan Hollanda devletine yılda yaklaşık 50 milyon avro vergi ödüyorum." dedi.

Hollanda Antilleri olarak bilinen Curacao Adası'nda devam eden otel inşaatı hakkında da bilgi veren Uslu, 800 odalı otelin tamamlandığında Hollanda Kraliyeti'ne bağlı ülkeler arasında en büyük otel olacağını belirtti.

Uslu geçen sene, ülkedeki bazı önemli gazetelerin sahibi olduğu bir şirkete bağlı "De Ondernemer" (İş Adamları) dergisinin ilk defa düzenlediği yarışmada, 2017'nin "en etkileyici iş adamı" seçilmişti.











