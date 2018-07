"Beni her yerde göreceksiniz" - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: - "Üreticiyi ezdirmeyeceğiz. Sorunlar var biliyorum bu sorunları ele alıp çözmemiz lazım, beni her yerde göreceksiniz. Ben mutlaka üreticilerle beraber olacağım" - "İki markette satılan et var. Şunu da unutmayın devletimizin amacı piyasalara müdahale etmek değil ama tüketicileri de korumak. Bazı ufak tefek tedbirler alınıyor ama marketlerde satılan etler, toplam etin yüzde 6'sını oluşturuyor"

14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:24