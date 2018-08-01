ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Benin arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 115 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de iki ülkenin karşılıklı ticaretini, yatırımları, müşavirlik ve müteahhitlik firmalarımızın projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Pekcan, Sheraton Otel'de düzenlenen Benin Büyükelçiliği Resepsiyonu'na katıldı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Benin'in bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarına katılmaktan onur duyduğunu, 58 yıl önce bağımsızlığını kazanan ülkenin, demokrasi ve refah yolundaki çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

İki ülkenin büyükelçiliklerinin 2013-2014 yıllarında karşılıklı olarak açıldığını, dostluk ve ticari ilişkilerin hız kazandığını aktaran Pekcan, "Türkiye ve Benin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 100 milyon doları aşarak 115 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde de iki ülkenin karşılıklı ticaretini, yatırımları, müşavirlik ve müteahhitlik firmalarımızın projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Benin ve Türkiye ilişkileri artarak devam edecek"

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun ikincisinin 10-11 Ekim'de İstanbul'da düzenleneceğini bildiren Pekcan, etkinliğe tüm Afrika ülkelerinden üst düzey katılım beklendiğini dile getirdi. Bu doğrultuda Benin temsilcilerinin de organizasyon kapsamında ülkelerinin projelerini anlatma fırsatı bulabileceğine işaret eden Pekcan, Türk müşavir ve müteahhitlik firmaları ile Eximbank ile bir araya gelebileceklerini anlattı.

Pekcan, Benin ile ikili düzeyde Karma Ekonomik Komisyon ve İş Konseyi aracılığıyla, iş dünyasının önünün daha da açılacağına inandıklarını belirtti. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) desteğiyle, Benin'e yapılan sağlık merkezinin hizmete açıldığını anımsatan Pekcan, özel sektörden müteahhitlik firmalarının da bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

Türk Hava Yollarının (THY), Benin'e yolcu ve kargo taşımacılığı yaptığına da değinen Pekcan, "Dost ve kardeş ülke Benin ile ilişkilerimiz artarak devam edecektir. Benin'in bağımsızlık yıl dönümünü bir kez daha kutlar, Benin halkına selamlarımızı iletiriz." ifadesini kullandı.

- "Başarılı iş birlikleri yürütülüyor"

Benin Ankara Büyükelçisi Gomina İbrahim İssiradjou da Pekcan'ın resepsiyona katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Resepsiyonla hem Benin'in bağımsızlık yıl dönümünü hem de Türkiye ile süregelen kuvvetli ilişkileri kutlamak istediklerini anlatan İssiradjou, iki ülke ilişkilerinin çok uzun bir geçmişi olmamasına rağmen, birçok alanda başarılı iş birlikleri yürütüldüğünü belirtti.

İssiradjou, Benin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un, meslektaşı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde tekrar eden başarısından dolayı tebriklerini iletmek istiyorum." şeklinde konuştu.