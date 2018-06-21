Bentley ve Porsche için parça üretiyorlar

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - "Otomotiv sektörünün kalbi" olarak nitelendirilen Bursa'da bir firma, yıllık ürettiği 22 milyon parçanın yüzde 45'ini, birçok otomotiv firmasına gönderiyor.



Otomotiv, savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren YEPSAN, lüks markalar olan Bentley ve Porsche'nin yanı sıra Audi, Volkswagen, Fiat, Volvo, Renault, Citroen, Nissan, Toyota gibi otomotiv devlerine, otomatik şanzıman parçası, koltuk oturtma demiri, sunroof çerçevesi ve airbag sistemleri gibi birçok parça üretiyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yıl önce başladıkları yolculukta durmadan büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Bursa'daki fabrikalarında 300 kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Baş, yıllık 13 bin ton sac işlediklerini aktardı.



Çin, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Slovakya, Romanya ve Polonya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Baş, "Yıllık 22 milyon parça üretiyoruz. Bu parçaların yüzde 45'ini Almanya'dan Çin'e kadar birçok ülkedeki otomotiv ana sanayilerine sevk ediyoruz. Kalan yüzde 55'lik üretim ise Türkiye'de üretim yapan otomobil firmalarına veriyoruz." dedi.

- Şanzımanın emniyet parçasını yapıyorlar

Baş, 2017 sonu itibarıyla Çin'e otomatik şanzıman parçası gönderdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çin'e 550 bin civarında otomatik şanzıman parçası sevk ediyoruz. Aynı üründen 500 bin civarında da Almanya'ya gönderiyoruz. 2018 yılında bu parçadan Çin'e 1 milyon 100 bin civarında göndermeyi hedefliyoruz. Bu parçadaki özellik debriyaja basıldığı anda debriyaj plakasıyla vites dişlisinin aynı anda geçmesini gerçekleştiriyor. Çelik yay vazifesi gören bu parça bütün bir sacdan imal ediyor. Üzerinde kaynak ya da başka bir operasyon yapılmıyor. Prosesi en zor parçalarımızdan birisi. Bir emniyet parçasıdır. Bu parça olmazsa şanzıman olduğu yerde kilitlenir ve bir daha vazife göremez."



Baş, emniyet kemeri parçalarında ve airbag sistemlerinde Avrupa'daki metal üretimi yönüyle en rekabetçi firmalardan biri olduklarını ifade etti.

Bu alanda hızlı büyüdüklerini belirten Baş, "Avrupa'daki bütün rekabetçilerimizden daha iyi bir teknik yapıya sahibiz. Çin gibi üretimini ucuza mal eden ülkelere bile parça ihraç ediyoruz. Dünyanın en klas arabalarını üreten firmaların Çin'deki fabrikalarına üretim yapıyoruz ve dünyaca ünlü markalar müşterimiz arasında yer alıyor. Bu markaların doğrudan üretimine parçalarımız gidiyor. Yaptıklarımız yan sanayi ürünler değil direk montaj ürünleridir." diye konuştu.



- Yerli otomobile "destek"



Yerli otomobile de "tam" destek verdiklerine dikkati çeken Baş, "Ülkemizde çok güzel şeyler işler, başarılı çalışmalar yapılıyor. Ülkemizin siyasi ve ekonomik durumunu etkilemek, ülkemizin daha da gelişmesi ve ilerlemesine engel olmak isteyenlere en güzel cevabımız birlik beraberlik içinde ekonomik kalkınma, üretime, istihdama, ihracata devam etmek olacaktır." dedi.

Yerli otomobilin yurt içi ve dışı pazarlarında satılacağına inandığını vurgulayan Baş, "Otomotiv sektörü Türkiye'nin en dinamik sektörlerinden birisi. Bu dinamik sektör ihracatta en fazla rakamı temsil ettiği gibi dünyada teknik alanda en çok gelişim sağlayan sektördür. Firma olarak yerli otomobilde sadece yedek parça olarak değil komple ürünler yapmaya da hazırız." ifadesini kullandı.



