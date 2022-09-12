Benzin, LPG ve motorin fiyatları değişti! 11 Eylül motorin, LPG ve benzin fiyatları
Motorin, LPG ve benzin fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında gözlemlenen dalgalı seyir akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 6 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılırken LPG fiyatlarına indirim uygulanmıştı. Motorin fiyatlarına uygulanan zammın ardından motorin indirimi haberi geldi. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatları...
12 Eylül 2022 Pazartesi 15:14