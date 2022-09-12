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Benzin, LPG ve motorin fiyatları değişti! 11 Eylül motorin, LPG ve benzin fiyatları

Motorin, LPG ve benzin fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında gözlemlenen dalgalı seyir akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 6 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılırken LPG fiyatlarına indirim uygulanmıştı. Motorin fiyatlarına uygulanan zammın ardından motorin indirimi haberi geldi. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatları...

Benzin, LPG ve motorin fiyatları değişti! 11 Eylül motorin, LPG ve benzin fiyatları

  • Akaryakıt zam ve indirim haberleri son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. 6 Eylül günü itibarıyla benzin fiyatlarına 56 kuruş, motorin fiyatlarına 69 kuruş zam yapılırken LPG fiyatlarına ise 40 kuruş indirim uygulandı. 7 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş daha zam yapılırken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde indirim geldi. İşte, 11 Eylül güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...

  • Son dakika: Benzin, LPG ve motorin fiyatları güncellendi: Zamların ardından motorine 1 liradan indirim geldi! 11 Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin litre fiyatları ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir) -Son dakika haberleri

    MOTORİNE VE BENZİNE ZAM, LPG'YE İNDİRİM!

    6 Eylül gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarına 56 kuruş, motorine 69 kuruş zam uygulanırken LPG fiyatlarına ise 40 kuruş indirim yapıldı.

  • Son dakika: Benzin, LPG ve motorin fiyatları güncellendi: Zamların ardından motorine 1 liradan indirim geldi! 11 Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin litre fiyatları ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir) -Son dakika haberleri

    MOTORİNE PEŞ PEŞE İKİNCİ ZAM!

    6 Eylül'de motorine uygulanan 69 kuruşluk zammın ardından araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Motorin fiyatlarına 7 Eylül itibarıyla 77 kuruş daha zam geldi.

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  • Son dakika: Benzin, LPG ve motorin fiyatları güncellendi: Zamların ardından motorine 1 liradan indirim geldi! 11 Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin litre fiyatları ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir) -Son dakika haberleri

    ARAÇ SAHİPLERİNİ GÜLDÜRECEK HABER: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 8 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira 14 kuruş indirim geldi.

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  • Son dakika: Benzin, LPG ve motorin fiyatları güncellendi: Zamların ardından motorine 1 liradan indirim geldi! 11 Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin litre fiyatları ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir) -Son dakika haberleri

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 11 EYLÜL 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.82 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

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Son dakika: Benzin, LPG ve motorin fiyatları güncellendi: Zamların ardından motorine 1 liradan indirim geldi! 11 Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin litre fiyatları ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir) -Son dakika haberleri

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.79 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

  • ​​​​​​​Son dakika: Benzin, LPG ve motorin fiyatları güncellendi: Zamların ardından motorine 1 liradan indirim geldi! 11 Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin litre fiyatları ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir) -Son dakika haberleri

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 24.91 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

  • Son dakika: Benzin, LPG ve motorin fiyatları güncellendi: Zamların ardından motorine 1 liradan indirim geldi! 11 Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin litre fiyatları ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir) -Son dakika haberleri

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 24.92 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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