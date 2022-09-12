Benzin, LPG ve motorin fiyatları değişti! 11 Eylül motorin, LPG ve benzin fiyatları

Akaryakıt zam ve indirim haberleri son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. 6 Eylül günü itibarıyla benzin fiyatlarına 56 kuruş, motorin fiyatlarına 69 kuruş zam yapılırken LPG fiyatlarına ise 40 kuruş indirim uygulandı. 7 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş daha zam yapılırken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde indirim geldi. İşte, 11 Eylül güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...